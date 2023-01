Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Unruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehr Offenburg

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war in der Silvesternacht bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrstages durch mehrere Brände und Technische Hilfeleistungen, sowohl im eigenen Stadtgebiet als auch in der überörtlichen Hilfe in Nachbargemeinden, stark gefordert. Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine deutliche Zunahme an Einsätzen (+8) verzeichnet werden.

Bereits über den letzten Tag des Jahres verteilt mussten die ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte zu vier Einsätzen ausrücken. Hierbei mussten Menschen aus unterschiedlichen Notlagen gerettet werden und ein Drehleiter-Team unterstütze die örtliche Feuerwehr einer Nachbargemeinde bei der Bekämpfung eines Schadenfeuers.

Beginnend kurz nach Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrstages mussten die Einsatzkräfte zu weiteren 9 Schadensereignissen ausrücken. Neben brennenden Müllcontainern, Hecken, angebranntem Silvesteressen in einer Wohnung und einer ausgelösten automatischen Brandmeldeanlage in einer Großgarage, wurden auch die Nachbargemeinden mit Sonderfahrzeugen unterstützt. Die Kräfte konnten alle Brände, mit mehreren Strahlrohren und unter schwerem Atemschutz, schnell unter Kontrolle bringen.

Dabei zahlte sich für die Einsatzabwicklung wieder einmal das vorgeplante Einsatzkonzept aus, das bereits seit vielen Jahren so in Offenburg an Silvester oder sonst besonderen Tagen greift: Eine sog. "Wachbereitschaft" auf freiwilliger Basis an der Feuerwache und / oder einem anderen ausgewählten Feuerwehrstandort, die innerhalb eines festgelegten Zeitfensters den Grundschutz für Offenburg gewährleistet und das schnelle Eingreifen sicherstellt. Hinzu kommen noch die beiden Führungsdienste für das gesamte Stadtgebiet. Alle Offenburger Kräfte werden hierbei durch die ständig besetzte Feuerwehreinsatzzentrale koordiniert.

Die Schadenhöhe der Brände in Offenburg kann nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht beziffert werden. Bei allen "Silvester-Einsätzen" der Feuerwehr Offenburg mussten glücklicherweise keine verletzten Personen verzeichnet werden.

Die Feuerwehr Offenburg war in der Silvesternacht insgesamt mit acht Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften bis 03.30 Uhr tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell