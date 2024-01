Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Lagerhalle

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Westerfeldstraße ein. Die Einbrecher versuchten zunächst mit einem Werkzeug zwei Türen aufzubrechen, was aber nicht gelang. Anschließend drangen sie gewaltsam durch ein seitliches Rolltor in die Halle ein. Was dort genau erbeutet wurde ist noch zu klären. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

