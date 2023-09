Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Hilferufe - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (19.09.2023) gegen 6.30 Uhr wurde die Polizei in die Bachstraße gerufen. Von dort meldeten mehrere Zeugen, dass sie Hilferufe von der Straße wahrgenommen haben. Eine junge Frau, ca. 18 Jahre alt, mit längeren dunklen Haaren, soll dabei beobachtet worden sein, wie sie möglicherweise gegen ihren Willen von mehreren Personen in einen silbernen SUV gezogen wurde. Das Auto, vermutlich ein Mercedes ML 350 oder ein ähnliches Modell, fuhr anschließend mit ihr über die Sprottauer Straße in Richtung Heidenoldendorfer Straße davon. Der Hintergrund des Geschehens ist bislang unklar. Bei den Personen aus dem Fahrzeug soll es sich um einen ca. 50-jährigen, korpulenten Mann mit Glatze und mehrere Frauen mit Kopftüchern gehandelt haben, die allesamt festlich gekleidet waren. Auf dem Beifahrersitz des Autos saß nach Zeugenangaben ein etwa 8-jähriges Kind. Wer etwas über die Identität und den Aufenthaltsort der Beteiligten oder des Fahrzeugs sagen kann, bzw. darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben kann und noch nicht mit der Polizei gesprochen hat, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

