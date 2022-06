POL-LIP: Schlangen. Sascha Lentzel ist neuer polizeilicher Ansprechpartner für Menschen in Schlangen.

Lippe (ots) - Diebe stahlen in kurzer Zeit zwei Zigarettenautomaten samt Inhalt. Beide Automaten waren an Hauswänden befestigt. Allein der Wert der Automaten beträgt etwa 10.000 Euro. In der Nacht zu Sonntag (26. Juni 2022) stahlen die Täter einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Dörentrup. Eine Nacht später (27. Juni 2022) schlugen die Diebe in ...

