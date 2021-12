Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Fahrrad aus Keller gestohlen.

Lippe (ots)

Am Freitag (24.12.2021) brachen Unbekannte eine Kellertür in einem Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße auf und stahlen ein Fahrrad. Der Diebstahl muss zwischen 11 und 23:30 Uhr passiert sein. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Cube" in Türkis im Wert von gut 600 Euro mit Lenkertasche. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

