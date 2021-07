Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Möbel gestohlen.

Lippe (ots)

Von Montag auf Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Grevenmarschstraße ein. Sie stahlen unter anderem mehrere Betten, Sofagarnituren und einen Laptop im Wert von mindestens 5000 Euro. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

