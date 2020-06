Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Verletzte nach Kollision.

Lippe (ots)

Am Montagabend kollidierte ein 69-Jähriger in seinem schwarzen Audi Q5 mit dem entgegenkommenden weißen VW California eines 42-Jährigen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 69-Jährige, der auf der Keßlerstraße in Richtung Schwalenberg unterwegs war, auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte frontal mit dem VW zusammen. Der weiße VW wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Beide Fahrer verletzten sich und mussten zur Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei 50 000 Euro. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Weitere Hinweise zum Unfallverlauf nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter der 05231 6090 entgegen.

