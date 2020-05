Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Wochenende einen in der Moltkestraße geparkten Wagen. Der weiße Mitsubishi war zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in Fahrtrichtung Goethestraße rechts auf einer Parkfläche abgestellt. Die Halterin bemerkte am Sonntag, dass ihr Wagen links am Frontfänger durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden war. Ein Verursacher meldete sich nicht. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

