Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Trickdiebe stehlen EC-Karte.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagnachmittag (etwa um 14:20 Uhr) wurde eine 63-Jährige auf einem Supermarktparkplatz in der Herforder Straße von einem Unbekannten gebeten, ihm Geld zu wechseln. Als sie das Geld aus ihrem Portemonnaie heraussuchte, kam eine Frau dazu. Diese verwickelte sie in ein Gespräch und stieß scheinbar versehentlich gegen das Portemonnaie. Dies geschah offenbar, um sie abzulenken. Später stellte sie fest, dass ihre EC-Karte nicht mehr in ihrer Geldbörse war. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter schon 500 Euro vom zugehörigen Konto abgehoben. Die Tatverdächtigen können nicht näher beschrieben werden, beide trugen einen Mund-Nase-Schutz. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder ebenfalls von zwei Personen in ähnlicher Art angesprochen wurde, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

