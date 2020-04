Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für Unfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung, nachdem der Fahrer eines silbernen VW Passats mit Lipper Kennzeichen auf der Ostwestfalenstraße in Fahrtrichtung Bielefeld aggressiv gedrängelt hatte. Er fuhr gegen 15:45 Uhr mindestens zwei Fahrzeugen dicht auf und nötigte sie, schneller zu fahren. Der Fahrer eines dritten Wagens ließ sich das nicht gefallen, hielt seinen Unimog zwischen den Einmündungen Liemer Straße und Messe an und stieg aus. Es kam zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Männern. Der Fahrer des VW Passat stieg nach Zeugenaussagen schließlich wieder in seinen Wagen und fuhr rasch los. Dabei lud er den 54-jährigen Unimog-Fahrer auf die Motorhaube auf. Der Mann rutschte über die Fahrzeugfront und stürzte zu Boden. Er zog sich Prellungen zu. Der VW-Fahrer flüchtete. Die gerufenen Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Klinikum. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße vorübergehend gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Sofort wurden die Ermittlungen aufgenommen. Der mutmaßliche Fahrer des VW konnte gefunden werden, es handelt sich um einen 35-jährigen Bad Salzufler. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise: Wem ist gestern im besagten Zeitraum ein silberner VW Passat neueren Baujahres aufgefallen und wer kann Hinweise auf den Fahrer geben? Gibt es weitere Geschädigte, die von dem Wagen bedrängt wurden? Zeugen des Vorfalls teilen ihre Beobachtungen bitte dem Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 98180 mit.

