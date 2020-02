Polizei Lippe

POL-LIP: Lage.Kachtenhausen. Bushaltestelle beschädigt - Tatverdächtiger ermittelt.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen riefen Zeugen die Polizei an, da ein zunächst Unbekannter die Glaselemente einer Bushaltestelle in der Bielefelder Straße beschädigte. Am Tatort trafen die Beamten auf einen 19-jährigen, alkoholisierten Mann aus Lage. Zahlreiche Hinweise deuten auf eine Tatbeteiligung des Mannes, der die Sachbeschädigung jedoch leugnete. Zeugen, die gegen 1:30 Uhr Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 05222 98180 zu melden.

