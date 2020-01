Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Vorfahrt missachtet.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend kollidierte der VW Polo einer 39-Jährigen mit dem VW Golf eines 21-Jährigen auf der Kreuzung Ernst-Hilker-Straße/Lemgoer Straße. Zu der Zeit war die dortige Ampel ausgefallen. Die Polofahrerin war gegen 22 Uhr mit einem drei- und einem zwölfjährigen Kind auf der Lemgoer Straße in Richtung Detmold Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung hielt sie nicht vor dem für sie geltenden Stoppschild an und stieß deshalb mit dem sich von links nähernden Polo zusammen. Bei der Kollision verletzten sich der 21-Jährige und die beiden Kinder leicht. Die Wagen mussten beide abgeschleppt werden. Zeugenhinweise zum Unfall nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

