Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Aus der Kurve getragen.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag befuhr eine 21-jährige Frau aus Leopoldshöhe mit ihrem Ford die Dorfstraße in Richtung Hauptstraße. Innerhalb einer Rechtskurve verlor sie die Gewalt über den Ford, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend rutschte der Ford durch einen Weidezaun und blieb auf der angrenzenden Wiese liegen. Die 21-Jährige verletzte sich dabei und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Der Ford wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell