Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelecfahrerin verletzt sich.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 12:30 Uhr ereignet hatte, verletzte sich eine 18-jährige Pedelecfahrerin leicht. Die Frau befuhr die Arminstraße in Richtung Wittekindstraße. An der abknickenden Vorfahrt der Thusneldastraße beachtete sie nicht das dortige Stoppzeichen. Sie prallte mit ihrem Zweirad gegen den BMW einer 50-jährigen Frau aus Lage, die die vorfahrtberechtigte Thusneldastraße in Richtung der Industriestraße folgen wollte. Die 18-Jährige wurde zur Behandlung in die Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Rufnummer 05231 / 6090 melden mögen.

