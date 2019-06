Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruchsversuch scheitert.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Einbrecher in ein Cafe in der "Lange Straße" zu gelangen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, gelangten jedoch nicht in das Gebäude, dass sich in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz befindet. Möglicherweise fühlten sich die Einbrecher gestört. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

