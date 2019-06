Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Wohnung und Gaststätte

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Donnerstag bis zum Samstag brachen bisher unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Lützowstraße ein. Die Täter gelangten über eine Terrasse in die Gasträume des Hauses und von dort in eine darüber liegende Wohnung. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertsachen durchsucht. Erbeutet wurden Bargeld und mehrere elektronische Geräte. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, 05231/6090.

