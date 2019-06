Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Bei Wohnungseinbruch Mountainbike entwendet

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Freitag bis Samstag, etwa 17:00 h, drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Karl-Wehrhan-Straße ein. Die Einbrecher gelangten durch ein Fenster ins Gebäudeinnere und hielten dort Ausschau nach Diebesgut. Aus einer von dort zugänglichen Garage wurde ein schwarzes Elektro-Mountainbike der Marke Bulls entwendet. Zeugenhinweise, auch zum Verbleib des E-Bikes, bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090.

