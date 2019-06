Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Einbruch in Internat

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 29.05.2019, und Freitag dem 31.05.2019, drangen bisher unbekannte Täter in die Großküche eines Internats in Varenholz ein. Die Täter schlugen die Scheibe einer Nebeneingangstür ein, um in das Gebäude zu gelangen. Ob dort etwas erbeutet wurde, ist bisher noch unklar. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lemgo, Tel. 05261/9330.

