Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Raub auf Gaststätte.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter begab sich am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der "Lange Straße". Als die dortigen Mitarbeiter gegen 1:20 Uhr aufräumten, verlangte der Täter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Ein 26-jähriger Mitarbeiter stellte sich dem Unbekannten in den Weg und es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden. Hierbei verletzte sich der Angestellte leicht. Anschließend erhielt der Räuber das Geld und flüchtete über einen Ausgang zum Schlosspark in Richtung des Marktplatzes. Der Täter ist etwa 1,80 m groß, verfügt über einen stabilen Körperbau und hat helle Haare. Zur Tatzeit war er komplett schwarz gekleidet. Er trug ein schwarzes Cappy mit weißem Aufdruck sowie einen Schal vor dem Mund. Die Jacke war ähnlich einer "Bomberjacke". Er hatte eine schwarze Tasche bei sich. Möglicherweise hielt sich der Täter bereits vor der Tat im Bereich der Gaststätte in der "Lange Straße" oder des Schlossparks auf. Ihre Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell