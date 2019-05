Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Leopoldstal. Senior von LKW erfasst.

Lippe (ots)

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen auf der Leopoldstaler Straße. Gegen 9:45 Uhr ging ein 72-jähriger Walker auf dem Forstweg seinem Sport nach. Als der Mann aus Horn-Bad Meinberg die Einmündung zur Leopoldstaler Straße erreichte, trat er unvermittelt auf die Straße. Dabei wurde er von dem LKW eines 32-jährigen Mannes aus den Niederlanden erfasst, der in Richtung Sandebeck unterwegs war. Dieser konnte seinen beladenen 40-Tonner nicht mehr abbremsen, um den Unfall zu vermeiden. Der 72-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Leopoldstaler Straße war bis zirka 12:15 Uhr für die Aufnahme des Verkehrsunfalls gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

