Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Lippe (ots)

Bei mehreren Verkehrsunfällen, die eine 91-jährige Frau aus Lemgo am Montagnachmittag verursachte, entstand Sachschaden in Höhe von zirka 16.500 Euro. Die Frau befuhr gegen 17:30 Uhr die Gartenstraße in Richtung Hornsche Straße und prallte mit ihrem Mercedes gegen die Fahrertür eines am rechten Fahrbahnrand geparkten VWs. Eine 50-jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg, die in dem VW saß, verletzte sich dadurch leicht am Bein. Ohne ihren Mercedes zu stoppen, fuhr die alte Dame weiter und touchierte dabei noch drei weitere geparkte Fahrzeuge. Polizeibeamte trafen die Frau in ihrem Wagen sitzend in der Allee an. Da ein medizinischer Notfall nicht auszuschließen war, wurde die 91-Jährige mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren.

