Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Fahrerflucht nach Alleinunfall.

Lippe (ots)

Am Sonntagvormittag kam es auf der Waldstraße in Augustdorf zu einem Alleinunfall, bei dem ein 20-Jähriger mit einem Mercedes GLK, aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Straße abkam. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen, welches aus seinem Betonsockel gerissen wurde. Der Unfallverursacher hielt kurz an, um den Schaden an seinem Fahrzeug zu begutachten, setzte seine Fahrt dann jedoch in Richtung Detmold fort. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Ganze und folgte dem Fahrer zu einem Parkplatz von wo aus sie die Polizei informierte. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde eingezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

