Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Geparktes Auto beschädigt.

Lippe (ots)

Im Starenweg ist am Sonntagvormittag ein geparkter Mitsubishi beschädigt worden. Das schwarze Auto stand in Höhe der Hausnummer 31 in einer Parkbucht. Als der Besitzer gegen 13 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, fielen ihm an der hinteren linken Tür Beschädigungen auf. Der Unfallverursacher kam seinen Verpflichtungen nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wem in dem Wohngebiet in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13 Uhr etwas aufgefallen ist, wird gebeten sich bei dem zuständigen Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 / 98180 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Nathalie Richter

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell