POL-LIP: Detmold. Unfall beim Linksabbiegen.

Die Polizei Lippe sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Sonntag um kurz nach 18 Uhr an der Kreuzung Lagesche Straße / Nordring ereignete. Die beiden Unfallbeteiligten standen mit ihren PKW nebeneinander auf der Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Lemgo. Beim Abbiegen schnitt der Fahrer eines silbernen Golf Plus die Spur, sodass die Fahrerin des danebenfahrenden Renaults eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Unfall zu verhindern. Der Fahrer des dahinter fahrenden Fiats kann, trotz ebenfalls durchgeführter Vollbremsung, einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fährt auf das Heck des Fahrzeugs auf. Dabei verletzt sich seine Beifahrerin leicht. Das unfallverursachende Auto entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten sich bei dem zuständigen Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

