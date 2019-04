POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Polizei Lippe

(KF) Heute Nachmittag, gegen etwa 16:45 h, kam es auf der Ostwestfalenstraße an der Auffahrt Messezentrum zu einen Abbiegeunfall. Eine 39jährige Frau aus Gütersloh fuhr mit ihrem PKW, VW, von der B239 auf die Ostwestfalenstraße auf und wollte dort nach links in Richtung Bielefeld abbiegen. Beim Abbiegen übersah die Frau den Mercedes eines 20jährigen Bad Salzuflers, der aus Bielefeld in Richtung Lemgo unterwegs war. Durch den anschließenden Zusammenstoß der beiden PKW wurden beide Fahrzeuge gegen zwei weitere PKW geschleudert, die sich wartend auf dem Linksabbiegestreifen aus Richtung Lemgo befanden. In einem der beiden wartenden PKW, einem BMW, wurde ein 53jähriger Mann aus Melle schwer verletzt. Die Unfallverursacherin und der 20jährige Bad Salzufler wurden ebenfalls schwer verletzt. Alle PKW mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000,- Euro. Die Ostwestfalenstraße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme bis 18:20 h voll gesperrt.

