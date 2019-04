Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Auto fängt Feuer

Lippe (ots)

(KL) Am Donnerstag, 04.04.2019, wurde die Polizei zu einem brennenden PKW auf einem Privatgrundstück in der Straße An der Hellrüsche gerufen.

Gegen 01:40 Uhr hörte eine 23-jährige Anwohnerin einen lauten Knall. Sie schaute aus dem Fenster und erblickte einen brennenden PKW. Das Auto, ein Xsara Picasso, war am Nachmittag von dem 54-jährigen Nachbarn auf dem Stellplatz zwischen den Wohnhäusern abgestellt worden.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Brand, der sich größtenteils im Bereich des hinteren rechten Radlaufs entwickelt hatte, vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher löschen.

Täterhinweise liegen nicht vor. Die genaue Brandursache ist bislang unklar.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1500,- Euro. Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der 05231-6090 bei der Polizei in Detmold.

