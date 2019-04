Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

(KL) Einbrecher drangen am Mittwoch, 03.04.2019, tagsüber in ein Haus in der Leopoldshöher Straße, in Nähe der Thomas-Dachser-Straße, ein.

Die 54-jährige Bewohnerin verließ das Haus gegen 07:20 Uhr morgens. Als sie gegen 19:00 Uhr wieder zurückkam, bemerkte sie den Einbruch. Die Täter hatten die Zimmer nach Wertgegenständen durchwühlt. Vermutlich konnten die Einbrecher keine Beute machen.

Wer zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der 05231-6090 bei der Polizei in Detmold.

