Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auto rollt vom Tankstellengelände

Lippe (ots)

(KL) Wegen einer offenen Tür verließ eine Autofahrerin am Mittwoch, 03.04.2019, ihren rollenden Automatikwagen. Dieser touchierte die 73-Jährige und stieß dann gegen ein anderes Auto sowie einen Baum. Die Seniorin wurde leicht verletzt.

Die Detmolderin befuhr gegen 11:25 Uhr das Tankstellengelände an der Elisabethstraße. Nach ihrem Tankvorgang steuerte sie ihren Mercedes GLK in Richtung der Ausfahrt wieder auf die Elisabethstraße.Kurz vor Erreichen der Ausfahrt bemerkte die Autofahrerin, dass die hintere Tür nicht richtig geschlossen war. Sie stieg aus dem rollenden Fahrzeug, ohne den Automatikhebel auf Parken zu stellen. Das Auto stieß die Seniorin um, so dass sie zu Boden fiel. Der Mercedes rollte über den Gehweg auf die Elisabethstraße und stieß gegen einen Skoda Fabia, der vor der roten Ampel in Richtung Wittekindstraße wartete. Nach der Kollision bewegte sich der Mercedes weiter quer über die Elisabethstraße und kam letztendlich vor einem Baum, der vor einer Schule steht, zum Stehen.

Die Leichtverletzte verzichtete auf einen Rettungswagen und wollte sich selbstständig zum Arzt begeben. Die 56-jährige Skoda Fahrerin aus Detmold blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 8000,- Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Kathryn Landwehrmeyer

Telefon: 05231 / 609 - 5051

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell