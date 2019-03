Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Alkoholisiert von der Straße abgekommen

(LW) Am frühen Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Leipzig mit seinem Ford Fiesta die Hiddentruper Strasse. Beim Abbiegen auf die Friedrich-Bayer-Straße schaffte er die Kurve nicht, schoss über die Einmündung hinweg und kam in dem gegenüberliegenden Waldstück zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde sehr schnell festgestellt, dass der Unfallfahrer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, was wohl als Ursache für den Unfall anzusehen ist. Die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines wurden angeordnet, eine Strafanzeige gefertigt. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

