POL-LIP: Bad Salzuflen - Reifen zerstochen

Lippe (ots)

(LW) An zwei Pkw wurden in der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmittag Reifen zerstochen. In der Wiesenstraße wurde an einem weißen Skoda der rechte Hinterreifen, an einem in der benachbarten Ziegelstraße abgestellten grauen Ford Focus wurden gleich drei Reifen zerstört. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

