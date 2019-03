Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Bei Einbruchsversuch erwischt

Lippe (ots)

(LW) Ein 50-jähriger Lipper wurde am Samstagmorgen gegen 00.40 Uhr auf frischer Tat betroffen, als er versuchte, in der Grabbestraße in eine Wohnung einzubrechen. Er hatte bereits eine Scheibe an der Hauseingangstür eingeschlagen und versuchte, sich so Zugang zu verschaffen, als er festgenommen werden konnte. Da er während der Tat unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

