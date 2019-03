Polizei Lippe

POL-LIP: Brand in Doppelhaushälfte

Lippe (ots)

Bad Salzuflen (CK) - Am Sonntagabend (10.03., 22.55 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Hausbrand an der Oststraße in Kenntnis gesetzt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren die Feuerwehrkräfte bereits mit den Löscharbeiten der Doppelhaushälfte beschäftigt.

Die Bewohner beider Haushälften hatten sich zuvor selbständig in Sicherheit gebracht. Ein Mann verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Hausbewohner blieben unverletzt.

Augenscheinlich brach das Feuer in einem angrenzenden Schuppen aus und griff von dort auf das Haus über.

Die Brandursache steht bislang nicht fest; die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Kurz vor Brandentdeckung hörten Zeugen das typische Krachen von Silvesterböllern und bemerkten in diesem Zusammenhang vier bis fünf Jugendliche etwa zwischen 14-17 Jahren, die in unbekannte Richtung wegliefen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Brand machen? Wer hat die Gruppe Jugendlicher beobachtet oder kann Angaben zu ihnen machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Lippe unter der Telefonnummer 05231 609-0 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell