POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Tankbetrüger durch Polizeihund Leon gestellt.

(KF)Am Samstagabend betankten zwei Männer ihren PKW, VW Jetta, und diverse mitgebrachte Kanister mit Benzin im Wert von 144,- Euro. Nach dem Betanken stellte sich heraus, dass sie den VW mit falschem Treibstoff betankt hatten. Der Motor stellte seine Arbeit ein. Die Männer schoben ihren PKW darauf an die Seite. Einer der beiden versuchte dann den offen stehenden Rechnungsbetrag mit einer Visakarte zu bezahlen, was aber nicht funktionierte. Mit der Zusage, das Geld zu besorgen, verschwanden beide Täter zunächst zu Fuß. Zuvor hatten sie auf dem Tankstellengelände noch die beiden lippischen Kennzeichen an ihrem VW gegen weißrussische Kennzeichen ausgetauscht. Als nach gut einer Stunde die Tatverdächtigen zu ihrem Auto zurückkamen, konnte ein Täter durch Polizeihund Leon gestellt werden. Dem Mittäter gelang die Flucht. Die Ermittlungen zu seiner Person laufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die von den Tätern benutzten lippischen Fahrzeugkennzeichen zuvor in Horn-Bad Meinberg entwendet wurden. Der festgenommene Tatverdächtige, ein 24jähriger Mann aus Russland, musste anschließend aufgrund einer Bisswunde im Klinikum Detmold versorgt werden. Zeugenhinweise zur Tat und zum zweiten Täter bitte an die Polizei in Blomberg, Tel. 05235 96930.

