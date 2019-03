Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Schulgebäude

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagabend, 22:40 h, drangen bisher unbekannte Täter in einen Aufenthaltsraum der Gesamtschule Werl-Aspe ein. Die Täter drückten mit Gewalt ein Fenster auf und gelangten in die Innenräume der Schule. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher noch unklar. Der Einbruch wurde durch einen Sicherheitsdienst festgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Salzuflen, Tel. 05222 98180.

