POL-LIP: Bad Salzuflen - Angetrunkener Rollerfahrer stößt mit PKW zusammen

(KF)Am späten Freitagabend befuhr ein 21jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit seinem Roller die Vlothoer Straße in Richtung Bad Salzuflen. Auf einer Geraden kam es zu einer leichten Berührung mit einem entgegenkommenden PKW, worauf der Rollerfahrer stürzte. Die entgegenkommende PKW-Fahrerin aus Bad Salzuflen war mit ihrem Ford in Richtung Wüsten unterwegs und hatte den Roller nicht wahrgenommen, weil dieser nach ersten Ermittlungen ohne Licht fuhr. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer unter Einwirkung von Alkohol und Drogen stand. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten eingeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Lippe, Tel. 05231 / 6090 in Verbindung zu setzen.

