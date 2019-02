Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zwei leicht verletzte Personen nach Unfall.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der Barntruper Straße ereignete, verletzten sich zwei Personen leicht. Gegen 14 Uhr beabsichtigte die 62-jährige Fahrerin eines VW von der Barntruper Straße aus nach links in die Remmighauser Straße einzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den Skoda eines 18-jährine Mannes aus Detmold, der ihr entgegenkam. Sowohl die 62-Jährige aus Horn-Bad Meinberg als auch der 18-Jährige wurden zur ambulanten Behandlung in die Klinik gefahren. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 16.000 Euro.

