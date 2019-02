Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Terrassentür hält.

Lippe (ots)

Einbrecher haben zwischen Sonntag- und Mittwochabend versucht in ein Einfamilienhaus in der Schubertstraße zu gelangen. Sie versuchten eine Terrassentür aufzubrechen. Die Tür hielt dem Versuch jedoch stand, so dass die Täter ohne Beute entkamen. Möglicherweise fühlten sich die Einbrecher auch gestört. Hinweise zu dem Einbruchsversuch oder Ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell