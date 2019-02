Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Beschädigtes Fahrzeug gesucht.

Lippe (ots)

Bereits am 13. Februar (Mittwoch), gegen 19:40 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Mann mit seinem Opel die Bad Meinberger Straße in Richtung Detmold. Etwa auf Höhe der Hamburger Straße kam es zur Kollision mit einem dort, am rechten Fahrbahnrand, geparkten Fahrzeug. An dem Opel entstand dabei Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro, so dass auch das dort geparkte Fahrzeug einen entsprechenden Schaden aufweisen müsste. Der 82-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort und habe den Schaden erst am folgenden Tag bemerkt. Seine eigenen Nachforschungen nach einem Geschädigten blieben bislang erfolglos. Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

