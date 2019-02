Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Geldautomat aufgebrochen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagabend und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Firma "Marktkauf" an der Wilberger Straße. Die Täter öffneten Teile des Flachdaches brachial und gelangten so zu einem Geldausgabeautomaten im Inneren des Gebäudes. Auch diesen öffneten die Einbrecher gewaltsam und entnahmen das Geld in noch unbekannter Höhe daraus. Hinweise zu dem Einbruch aber auch Ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 mit.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell