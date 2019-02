POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen gesucht.

Polizei Lippe

Am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, befuhr ein Rettungswagen im Rahmen einer Sonderrechtsfahrt die Straße Am Zubringer (B239) aus Richtung Lage kommend in Fahrtrichtung Herford. An der Kreuzung zur Lockhauser Straße zeigte die Ampel für den 56-jährigen Fahrer "Rotlicht". Da die Fahrzeuge vor der Ampel eine Rettungsgasse gebildet hatten, nutzte der 56-Jährige diese und tastete sich mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich. Als er feststellte, dass alle Fahrzeuge angehalten hatten, beschleunigte der den Rettungswagen wieder um seine Fahrt fortzusetzen. In dem Moment durchfuhr ein grüner Kleinwagen den Kreuzungsbereich, so dass der 56-Jährige den Rettungswagen stark abbremsen musste um einen Unfall zu vermeiden. Dabei verletzte sich eine 46-jährige Rettungssanitäterin, die im Behandlungsbereich des Rettungswagens einen Patienten betreute. Die 46-Jährige wurde verletzt in eine Klinik gefahren. Der Patient sowie der Fahrer blieben unverletzt. Der Fahrer des PKW fuhr weiter in Richtung Lockhausen. Der grüne Kleinwagen wurde von einem ca. 50 - 60 Jahre alten Mann gefahren. Dieser hatte dunkle und kurze Haare. Die Polizei sucht nunmehr Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder Hinweise zu dem grünen Kleinwagen geben können. Diese melden Sie bitte dem Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

