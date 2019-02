Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Fahrradfahrerin als Zeugin gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstag befuhren gegen 15:15 Uhr zwei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit die Schackenburger Straße in Richtung Schuckenbaum. Hierbei handelte es sich um einen schwarzen BMW sowie um einen grauen Audi, die dicht hintereinander herfuhren. Während der BMW einer leichten Linkskurve zwischen den Straßen "Schäferweg" und "Im Pramsiek" noch folgen konnte, geriet der Audi auf den der Straße angrenzenden Radweg. Diesen befuhr er mehrere Meter, bevor er wieder auf die Fahrbahn zurückkehrte und seine Fahrt fortsetzte. Auf dem Radweg befand sich zu dieser Zeit eine Radfahrerin, die auf Grund des Vorfalls von ihrem Rad abstieg. Diese Frau, die nicht näher beschrieben werden kann, wird als wichtige Zeugin gesucht. Bitte melden Sie sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

