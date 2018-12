POL-LIP: Extertal. Mit Traktor zusammengestoßen - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots) - Eine 48-jährige Autofahrerin und ihre zwei Kinder sind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in der Einmündung "Extertalstraße / Goldener Winkel" leicht verletzt worden. Die Frau war in ihrem BMW gegen 21.50 Uhr auf der untergeordneten Straße "Goldener Winkel" unterwegs und bog nach links auf die Extertalstraße in Richtung Barntrup ab. Dabei stieß sie mit dem Traktorgespann (John Deere mit angehängtem Häcksler) eines 57-Jährigen zusammen, der die Extertalstraße in Richtung Rinteln befuhr. Während der Unfallaufnahme haben sich unterschiedliche Aussagen hinsichtlich der Beleuchtung an den Fahrzeugen ergeben, so dass die Polizei nun Zeugen sucht, die den Unfall beobachtet haben oder die etwas zur Beleuchtung der Fahrzeuge vor dem eigentlichen Unfall sagen können. Sie werden gebeten sich unter 05222 / 98180 im Verkehrskommissariat Bad Salzuflen zu melden. Die drei leichtverletzten PKW-Insassen sind zur Versorgung ins Klinikum gebracht worden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt und sein Gespann auch unbeschädigt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr über das neben der Unfallstelle befindliche Tankstellengelände ab.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell