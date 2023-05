POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Breckerfeld (ots) - Am Samstag, den 27.05.2023, gegen 16:39 Uhr befuhr ein 24-jähriger Hagener mit seinem Motorrad die L699 in Fahrtrichtung Breckerfeld. In einer Linkskurve in Höhe der Zufahrt zur Ennepetalsperre verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und kam von der Fahnbahn ab. Durch den Sturz wurde der 24-Jährige lebensgefährlich verletzt und verstarb noch an der ...

