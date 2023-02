Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Drei Einbrüche in Homberge

Ennepetal (ots)

Am Montag wurde in den Abendstunden in Einfamilienhäuser an der Leibnizstraße, der Julius-Bangert-Straße und der Brunnenstraße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in die Häuser ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. In einem Fall erbeuteten die Täter Schmuck. Hinweise gibt es bisher in keinem der Fälle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell