POL-EN: Hattingen-Verkehrsunfall am Dienstag im Wodantal

Wetter (ots) - In der Nacht zu Dienstag (06.09) brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Familien- und Krankenpflegebetriebs in der Schöntaler Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume, welche sie vollständig durchsuchten. Ein Wandtresor wurde durch die Täter gewaltsam von der Wand entfernt und entwendet. Darin befand sich neben diversen Schlüsseln auch ein ...

mehr