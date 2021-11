Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Smartphone bei Einbruch gestohlen

Breckerfeld (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Donnerstag in eine Gaststätte an der Glörtalsperre ein. Durch ein Fenster, welches die Täter gewaltsam öffneten, gelangten sie in den Schank- und Gaststättenbereich. Als Beute erlangten sie ein Smartphone der Marke Apple, welches im Betrieb zur Aufnahme von Bestellungen dient. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell