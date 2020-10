Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Fußgänger von Pkw erfasst

Gevelsberg (ots)

Am 19.10. gegen 18:45 Uhr befuhr eine 23-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Pkw die Kölner Straße in Richtung Gevelsberg. Auf Höhe der Hausnummer 63 stand ein 37-jähriger Gevelsberger auf der Fahrbahn, um ein Pkw-Gespann beim Rangieren abzusichern. Die Autofahrerin bemerkte den Mann auf der Fahrbahn zu spät und erfasste ihn frontal mit ihrem Pkw. Durch den Zusammenstoß und den Sturz auf die Fahrbahn wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt, ihr Mobiltelefon wurde sichergestellt.

