Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Versuchter Einbruch

Gevelsberg (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche versuchten Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Waldstraße einzubrechen. Sie versuchten die Terrassentür gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie ließen von dem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt und ohne Beute.

