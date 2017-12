POL-EN: Wetter, Leerstehendes Firmengebäude abgebrannt

Wetter (ots) - Am 25.12.2017, gegen 07:20 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein leerstehendes, eingeschossiges Firmengebäude nebst Anbau in Brand. Aufgrund der Nähe des Brandortes zur BAB 1-Ausfahrt der AS Volmarstein musste diese Ausfahrt in Fahrtrichtung Köln für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300.000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

