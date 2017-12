Hattingen (ots) - Am 24.12.2017 gegen 15:30 Uhr befuhr eine 29-jährige Hattingerin mit ihrem Skoda die Ausfahrt vom Parkplatz einer Sporthalle in Richtung Schulstraße in Hattingen. Beim Linksabbiegen auf die Schulstraße übersah sie den von links kommenden Pkw eines 27-jährigen Bochumers, der die Schulstraße in Fahrtrichtung Blankensteiner Straße befuhr. Im Einmündungsbereich stieß der Pkw des Bochumers mit seiner Front gegen die Fahrerseite des Pkw der Hattingerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell